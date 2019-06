Da Nang, 16 juin (VNA) - Le Comité de pilotage de la mobilisation pour le don de sang volontaire de la ville de Da Nang, en collaboration avec le Comité de coordination de l’Itinéraire rouge national, a organisé dimanche 16 juin le 7e itinéraire rouge.

Le 7e itinéraire rouge a réuni plus de 1.500 participants à Da Nang et devrait collecter plus de 1.000 unités de sang. Photo: VNA

Cet événement, ayant pour thème "Fête du don de sang de la rivière Han", a réuni plus de 1.500 participants et devrait collecter plus de 1.000 unités de sang.

La ville de Da Nang est l'une des localités sélectionnées pour s’engager dans les activités de communication de l’"Itinéraire rouge 2019" dont l’objectif est de collecter 60.000 unités de sang.

Du 15 juin au 27 juillet, elle s'efforce de collecter 6.000 unités de sang, soit le triple de l'objectif assigné par le Comité central d’organisation de l’Itinéraire rouge.

En 2018, cette ville centrale a organisé 138 activités de don de sang volontaire avec 41.477 personnes inscrites et 36.764 unités de sang collectées, représentant 102% de son plan annuel. Les donneurs de sang volontaire représentaient 3,3% de la population locale.

M. Le Trung Chinh, vice-président du Comité populaire municipal, a demandé aux organisations du parti, autorités et collectivités locales d’intensifier la communication pour susciter un consensus au sein de la population sur le don de sang volontaire.

À cette occasion, le Comité central de la Croix-Rouge et le Comité populaire municipal ont remis un certificat de mérite à plus de 140 collectifs, familles et individus dans la mobilisation du don de sang volontaire en 2018. -VNA