Diên Biên (VNA) - Placée sous le thème «Parfums et couleurs du Nord-Ouest», la fête des fleurs de bauhinie de 2023 et la 7e fête culturelle, sportive et touristique de la province de Diên Biên ont officiellement ouvert leurs portes dimanche soir.

Spectacle d'ouverture de la fête. Photo: VOV

Ces deux évènements s’inscrivent dans le cadre des célébrations du 69e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et du 114e anniversaire de la création de la province de Diên Biên.

Au programme: spectacles de chant, de danse et de musique traditionnels, compétitions sportives, défilés de rue, expositions de produits culturels et touristiques, ainsi que de produits agricoles. Un concours de beauté a également été organisé. - VOV/VNA