Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong (4e à droite) plante un arbre à la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Fête de plantation d'arbres du Printemps de l’Année du Buffle 2021, en reconnaissance éternelle au Président Ho Chi Minh, a été lancée le 20 janvier à Hanoï.

L'événement a vu la présence du secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, et du ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a affirmé que la plantation d'arbres à la capitale était maintenue annuellement avec la participation active de l'ensemble du système politique et du peuple de Hanoï. Grâce à cela, au cours des dernières années, le mouvement de plantation d'arbres et de reboisement de la ville a obtenu de nombreux résultats positifs.

La ville de Hanoï s'efforce de planter plus de 300.000 arbres cette année, et de faire en sorte que le nombre d'arbres soit égal à la population de la capitale d'ici 2030.

Lors de la cérémonie, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a déclaré qu'au cours des dernières années, le Vietnam avait subi de graves conséquences causées par des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes. Le processus d'urbanisation au Vietnam se déroule assez rapidement, parallèlement au processus d'industrialisation, créant une forte pression sur l'environnement. Pendant ce temps, le système de verdure publique urbaine n'a pas reçu une attention et des investissements adéquats.

Il a souligné la grande importance du programme de plantation d'un milliard d'arbres en cinq ans.

Hanoï a achevé le programme de plantation d'un million d'arbres verts deux ans avant terme et a planté davantage 600.000 arbres couvrant plus de 250 routes et rues. -VNA