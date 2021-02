Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La Fête de plantation d'arbres du Printemps de l’Année du Buffle 2021, en reconnaissance éternelle au Président Ho Chi Minh est devenue une belle coutume de la nation.

Elle marque le début des actions pour protéger les forêts, planter des arbres pour le reboisement, ce qui contribue grandement à l’œuvre d’édification et de développement du pays.

Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Ho Chi Minh, la Fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. Cette manifestation fait aujourd’hui partie des belles coutumes du pays, et intervient un peu plus d’un mois après le Nouvel An lunaire. Ainsi, à chaque retour du printemps, des branches, des échelons et tout le pays sont actif en réponse de cette fête.

Poursuivant cette tradition, en particulier face à l'impact du changement climatique mondial, le 31 décembre 2020, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a promulgué la directive N°45 / CT-TTg sur l'organisation du mouvement «la Fête de plantation des arbres» et le renforcement des travaux de protection et de développement des forêts dès le début de 2021.

Il est prévu que pour la période de 2021-2025, le Vietnam plantera un milliard de nouveaux arbres, environ 182 millions d'arbres seront plantés cette année.

Le 17 février (soit le 6ème jour du premier mois lunaire), le secrétaire général du Parti communiste et président Nguyen Phu Trong et d'autres responsables du Comité central du Parti et de Hanoi sont également venus offrir de l'encens et planter des arbres dans la zone du patrimoine de la Cité impériale de Thang Long.

Actuellement, de nombreuses villes et provinces du pays élaborent activement des plans de plantation d'arbres dès les premiers jours du printemps de 2021. De pair avec la " Fête de plantation d'arbres", le Département général de l'environnement élabore et met bientôt en œuvre le projet d’un milliard d'arbres pour s'adapter au changement climatique, de prévenir les catastrophes naturelles et orienter vers le développement durable...

Le Vietnam considère les forêts comme une ressource écologique importante pour le développement socio-économique et le bonheur de la communauté. Les forêts jouent un rôle important dans l’adaptation au changement climatique grâce à des fonctions environnementales telles que la lutte contre l’érosion et l'assurance de la circulation de l’eau. Les forêts ont également un rôle social, contribuant à la création d'emplois et de revenus.

A l'heure actuelle, environ 25 millions de Vietnamiens bénéficient d'entre 20% et 40% de leurs revenus annuels des forêts.-VNA