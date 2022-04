Célébrer la fête Chol Chnam Thmay des Khmers à Soc Trang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel An traditionnel de Chol Chnam Thmay 2022, ce mardi 5 avril, le Comité provincial du Parti, le Comité populaire et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Soc Trang (delta du Mékong) ont tenu une rencontre pour célébrer la fête Chol Chnam Thmay des Khmers.

Participant à la rencontre, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reconnu et hautement apprécié les contributions importantes des bonzes et des Khmers au processus de développement national et de l’édification de la province de Soc Trang.

Le vice-Premier ministre a suggéré que les bonzes et les Khmers continuent de promouvoir la tradition de solidarité, l'esprit d'autonomie, l’identité culturelle et le patriotisme pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement socio-économique et à la garantie de la défense, de la sécurité, de l'ordre social.

Le même jour, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s’est rendu dans la province d’An Giang (delta du Mékong) pour présenter ses vœux aux Khmers.

Il a visité la pagode Soai So, dans le district de Tri Tôn. Tran Thanh Man a rappelé les actions prises par l’État afin d’améliorer le bien-être des minorités ethniques résidant dans les régions en difficulté. Il a appelé les dignitaires bouddhiques et les habitants khmers à s’unir et à s’impliquer dans les mouvements d’émulation patriotique et le programme de l’édification de la Nouvelle ruralité.

A cette occasion, Tran Thanh Man a remis des cadeaux aux bonzes et aux familles khmères. - VNA