S'exprimant lors de l'événement, animé par le consulat général du Japon à Ho Chi Minh-Ville et le Comité populaire municipal, le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan a exprimé sa confiance que cette activité contribuera à sensibiliser le public et à renforcer les liens entre les deux pays, en plus de créer des opportunités de coopération dans les secteurs de l'éducation, du commerce, de l'investissement et du tourisme entre les habitants et la communauté d'affaires des deux parties.

L'ancien président de la République Truong Tan Sang lors du festival. Photo : VNA

Pour les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville, le Japon est l'un des partenaires étrangers les plus proches et les plus durables, le troisième plus grand partenaire commercial et aussi le cinquième investisseur dans la métropole vietnamienne, a-t-il souligné.La ville a établi des relations d'amitié et de coopération avec sept villes du pays du Soleil Levant, a-t-il poursuivi, précisant que les réalisations susmentionnées sont en partie dues aux efforts et aux conseils avisés des dirigeants des deux nations.Pour sa part, Takebe Tsutomu, chef du comité d'organisation du programme pour la partie japonaise, a déclaré que l'activité constitue un important projet de collaboration pour l'industrie du tourisme des deux pays.Le Festival durera jusqu'à dimanche, 18 avril dans le Parc 23/9, dans l’arrondissement 1, avec plus de 100 stands répartis dans les espaces commercial, gastronomique et théâtral.-VNA