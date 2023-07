Da Nang (VNA) - Le Festival Vietnam - Japon 2023 s'est ouvert le 13 juillet dans la ville de Da Nang au Centre, sous les auspices du Service municipal des relations extérieures et du consulat général du Japon à Da Nang. Il s'agit du 8e Festival Vietnam - Japon organisé dans la ville.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Ho Ky Minh, a déclaré que la coopération entre Da Nang et les localités japonaises se développait constamment, devenant un point positif dans le partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon. A présent, Da Nang coopère avec 20 localités japonaises, dont les quatre préfectures de Kawasaki, Sakai, Yokohama et Kisarazu, avec lesquelles la ville a noué des relations d’amitié et de coopération.

Selon le dirigeant de la ville, le Japon a toujours été l'un des principaux partenaires de Da Nang. La ville compte 222 entreprises, bureaux de représentation et projets japonais cumulant un capital total d'un milliard de dollars.

Découvrir l'art d'arrangement floral japonais. Photo :VNA



Le Festival Vietnam - Japon, qui a eu lieu pour la première fois en 2014, est devenu un événement culturel annuel significatif non seulement pour les habitants de Da Nang mais aussi pour les Japonais vivant et travaillant dans la ville et les touristes.

A la cérémonie d’ouverture, Yamada Takio, ambassadeur du Japon au Vietnam a déclaré qu'il s'agissait d'une activité significative pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam. Il a souhaité qu'à travers le festival, le peuple vietnamien puisse découvrir directement la culture et l’art japonais, participer à des échanges culturels et sportifs, et ressentir la proximité et les similitudes culturelles entre les deux pays.



Le festival durera jusqu'au 16 juillet. -VNA