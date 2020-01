Hanoi, 8 janvier (VNA) - En plus de la rue des abricotiers, de la rue "Ông Dô" (Calligraphes), le Festival "Têt Viêt" 2020 à la Maison culturelle des jeunes du 1er arrondissement aura plus d'espace pour mettre en valeur des villages d'artisanat traditionnel.

Le Festival "Têt Viêt" est une manifestation annuelle à Hô Chi Minh-Ville.

Le Festival "Têt Viêt" (Fête du Nouvel An traditionnel vietnamien) 2020 est un programme annuel organisé par la Maison culturelle de la jeunesse depuis 14 ans. Il comprend de nombreuses activités imprégnées d'identité culturelle nationale comme la rue des abricotiers, la rue des calligraphes, la danse des licornes, des jeux populaires et des spectacles artistiques attirant un grand nombre de personnes et de visiteurs.Cette année, l'espace du Têt organisé par la maison culturelle de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville sera tout autant animé. C'est un véritable cadeau printanier pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville, notamment les jeunes.Le point culminant de cette année sera la mise en place d’une zone paysagère comprenant quatre villages artisanaux traditionnels vietnamiens (village des céramiques, de l'encens, de la soie et du rotin). Les visiteurs auront l'occasion d'interagir et d'en apprendre davantage sur les caractéristiques intéressantes de ces villages mais aussi d’être au plus près de la beauté traditionnelle du peuple vietnamien.Pour le village de l'encens, le comité d’organisation devrait apporter des images, des artefacts et des objets artisanaux d’un village de Huê pour participer au festival de Hô Chi Minh-Ville. Jeudi 9 janvier, les visiteurs pourront également échanger et prendre des photos avec des artistes et goûter à certaines spécialités culinaires.Le Festival "Têt Viêt" 2020 aura lieu du 9 au 29 janvier. - CVN/VNA