Photo d'illustration: NDEL

Le festival est organisé par le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l'Université des beaux-arts du Vietnam et celle de Ho Chi Minh-Ville.Les œuvres doivent avoir été créées de 2018 à 2020 et non présentées lors d'expositions nationales.Le comité d’organisation a encouragé des sujets liés à la jeunesse et à la vie contemporaine qui se reflètent à travers des formes uniques et nouvelles, des tendances artistiques, des matériaux et des techniques.Chaque candidat est autorisé à envoyer un maximum de deux œuvres pour le premier tour prévu du 23 au 26 mars. Les œuvres les plus remarquables seront choisies pour le deuxième tour.Le comité d’organisation remettra trois premiers, six deuxièmes, neuf troisièmes et dix prix de consolation. -CPV/VNA