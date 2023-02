Le printemps est la saison la plus festive au Vietnam. En effet, juste après le Têt, arrive le moment des festivals printaniers.

Le concours de préparation de «bánh chưng» et de «bánh giầy» de la province de Hai Duong (au Nord-Est du Vietnam) en 2023 se tiendra les 4 et 5 février (soit les 14 et 15e jour du premier mois lunaire).