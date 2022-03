Ha Le Diem a reçu le prix au Festival international du film documentaire d'Amsterdam 2021. Photo: Thoidai

Hanoï (VNA) - Au Festival international du film documentaire d'Amsterdam 2021, Ha Le Diem, avec le film "Children in the Mist" (Les enfants dans la brume), a remporté le prix du "Meilleur réalisateur" dans la catégorie "Compétition internationale".

Il s’agit d’un projet personnel que la jeune vietnamienne a réalisé pendant 4 ans à Sa Pa, dans la province de Lao Cai.



Le film raconte la vie de Di, une jeune fille Hmong de 12 ans vivant à Sa Pa. À partir du personnage Di et des relations qui l'entourent, la réalisatrice Ha Le Diem raconte une histoire sur les contradictions entre les coutumes anciennes et les valeurs modernes, les défis auxquels sont confrontés les enfants des minorités ethniques, en particulier les filles lorsqu'elles atteignent l'âge adulte.



Di voulait aller à l'école, mais est née dans un endroit où perdure la coutume de la "capture de l'épouse". Le film reflète les conséquences malheureuses de cette coutume arriérée, notamment les risques d'enlèvement et de traite des êtres humains. -CPV/VNA