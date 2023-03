Festival de rue de Buôn Ma Thuôt à Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Le Festival de rue de Buôn Ma Thuôt s’est tenu vendredi après-midi 10 mars. Cette activité fait partie du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, qui a lieu du 10 au 14 mars dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Le festival a vu la participation de 450 artisans et agriculteurs de la province de Dak Lak et des troupes artistiques de la province de Jeollabuk (République de Corée), de la province de Mondulkiri (Cambodge), de la province de Champassak (Laos)...

Le festival a permis au public de découvrir la beauté culturelle et les patrimoines typiques de l'homme et de la nature des Hauts Plateaux du Centre en général et de Dak Lak en particulier ; d'honorer la valeur des grains de café, des caféiculteurs, des transformateurs et des commerçants de café.

Buôn Ma Thuôt est connue comme la "capitale du café du Vietnam" et possède d'une production la plus grande du pays, avec une superficie d’environ 210.000 ha. Son rendement annuel est de plus de 520.000 tonnes, représentant plus de 30% de la production nationale.



Le café de cette ville a été exporté dans des dizaines de pays et territoires à travers le monde, jouant un rôle important dans le développement socio-économique local. – VNA