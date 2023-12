Photo : VNA

Hanoï, 4 décembre (VNA) - L'ambassade des Etats-Unis à Hanoï et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) ont organisé le 2 décembre un festival public à Hanoï pour célébrer les liens entre les peuples et le 10e anniversaire du partenariat intégral entre les deux pays.S'exprimant lors de l'événement, le président de la VUFO, Phan Anh Son, a déclaré que grâce aux efforts considérables et inlassables des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations entre le Vietnam et les États-Unis avaient connu des développements impressionnants dans tous les domaines.Actuelleùent, pès de 750.000 Américains se rendent au Vietnam chaque année et 119 organisations non gouvernementales américaines opèrent dans les 63 villes et provinces du Vietnam. Les jeunes Vietnamiens s'intéressent à la culture et à l'éducation américaines, a déclaréPhan Anh Son, ajoutant qu'il pensait que les échanges entre les deux pays continueraient d'apporter une grande contribution à leurs relations.Les visiteurs du festival peuvent également trouver des informations sur les voyages aux États-Unis, apprendre l'anglais et s'inscrire à des programmes d'échange, des bourses et des emplois à la mission diplomatique américaine.Le festival a également présenté des performances musicales, un spectacle « Ao dai » et des performances spéciales des arts hip-hop de l’artiste Adrienne Mack-Davis. – VNA