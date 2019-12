Hanoï (VNA) - Après le succès des six éditions, le 7e Festival de la gastronomie international 2019 s’est déroulé le 8 décembre dans une ambiance festive et animée à Hanoï.

Le Festival de la gastronomie internationale 2019 a réuni près de 130 stands de la Communauté de l’ASEAN, de près de 40 organes de représentation étrangère au Vietnam, des centres culturels, des Services vietnamiens des affaires étrangères venant des provinces vietnamiennes…

Les visiteurs ont eu l’occasion de déguster des plats typiques du Nord et du Sud du Vietnam et ainsi que des spécialités culinaires de plusieurs pays dans le monde entier.



Outre la présentation de produits artisanaux et culinaires, le Festival de la gastronomie développe sa portée humanitaire. Au cours des six premières éditions, l’organisateur a collecté des fonds pour aider les handicapes, orphelins, femmes défavorisées dans l’ensemble du pays, notamment dans les provinces septentrionales.

Les sommes collectées ont été utilisées pour construire l’École maternelle de Binh Thuan (commune éponyme, province de Yen Bai au Nord), offrir 10 bourses d’études aux élèves de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), apporter des équipements scolaires nécessaires pour l’amélioration des conditions d’apprentissage de l’Internat et de l’École primaire de Ma Le (district de Dông Van, province de Hà Giang au Nord), du Collègue de Vinh Phuc (province éponyme, Nord). Les fonds levés ont également aidé les enfants handicapés dans la province de Nam Dinh (Nord)… -VNA