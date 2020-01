Photo: baolangson.vn

Hanoï (VNA) - Le festival annuel de la fleur de pêcher a ouvert ses portes au parc Chi Lang, au centre-ville de Lang Son, dans la province de Lang Son.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, Duong Xuan Huyen, a récemment déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que la province accueille cet événement annuel avant le traditionnel Nouvel An lunaire pour célébrer l'identité culturelle locale, ainsi que pour préserver et développer les valeurs de cette plante.



L'événement vise à promouvoir le tourisme local, à construire progressivement l'image de Lang Son avec le tourisme vert et les fleurs de pêche comme marque touristique.



"La province espère faire de Lang Son un centre touristique avec la marque de commerce ‘Région de la fleur de pêcher,’" a-t-il déclaré.



Diverses activités musicales seront organisées sur le site, où des centaines de fleurs de pêcher sont en pleine floraison. Une fleur de pêcher locale spéciale nommée Dao Chuong, cultivée sur la montagne Mau Son, sera exposée.



Des festivals traditionnels de groupes ethniques locaux seront également présentés.



L'événement se déroulera jusqu'au 1er février 2020. - CPV/VNA