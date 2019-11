Hanoï (VNA) - À l'occasion du 66e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge (9 novembre), le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé samedi un télégramme de félicitations au Comité permanent du CC du Parti du peuple cambodgien (PPC).

Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam Nguyên Phu Trong a également adressé ses félicitations au roi cambodgien Norodom Sihamoni.

Le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a envoyé une lettre de félicitations à son homologue cambodgien, Samdech Techo Hun Sen.

À cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a fait de même auprès du président du Sénat cambodgien, Samdech Say Chhum et du président de l'AN cambodgienne, Samdech Heng Samrin.

Dans les télégrammes et lettres de félicitations, le CC du PCV et les dirigeants vietnamiens ont félicité le Cambodge pour ses acquis obtenus dans le développement socio-économique ces 66 années dernières.

Ils ont espéré que sous le règne du roi et la direction clairvoyante du Sénat, de l’AN et du gouvernement royal du Cambodge, le peuple cambodgien continuera de remporter des réalisations importantes pour édifier un pays de paix, de prospérité et ayant une position élevée sur la scène internationale.

Le Parti et l’Etat vietnamiens sont convaincus que les bonnes relations entre le Vietnam et le Cambodge seraient de plus en plus développées dans le cadre du "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable" entre le Vietnam et le Cambodge.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également envoyé un lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn. -VNA