Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a adressé un message de félicitations à Vuong Dinh Hue, à l’occasion de son élection au poste de président de la 15e législature de l’AN du Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Dans sa lettre, le dirigeant cubain a écrit : "Au nom des députés de l'AN du pouvoir populaire de Cuba et moi-même, avec une sincère amitié, je vous adresse mes félicitations à l'occasion de votre élection au poste de président de la 15e législature de l’AN du Vietnam. Le peuple et le pays cubains sont fiers de l'amitié et de la solidarité exemplaires avec la République socialiste du Vietnam. L'AN du pouvoir populaire de Cuba a maintenu une relation fraternelle et a travaillé en étroite collaboration avec l'AN du Vietnam pour le bien de nos deux peuples."

Le président de l'AN de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a souhaité à son homologue vietnamien plein de succès dans l'exercice de ses nobles fonctions ainsi que le renforcement des relations entre les deux organes législatifs. -VNA