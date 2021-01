Le camarade Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï, 15 janvier (VNA) - A l'occasion de l’élection du camarade Thongloun Sisoulith au poste de secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire populaire lao (PPRL) du 11e mandat, le secrétaire général du Parti et le président vietnamien Nguyen Phu Trong a adressé un message de félicitations et un panier de fleurs au dirigeant lao.

Dans sa lettre, Nguyen Phu Trong a estimé que l’élection du camarade Thongloun Sisoulith à ce poste démontrait la confiance de tout le Parti et du peuple lao et affirmait ses grandes contributions à la cause révolutionnaire.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du PPRL, dirigé par Thongloun Sisoulith, le peuple lao continuera à obtenir de nombreuses réalisations nouvelles et plus importantes durant le processus de renouveau, à mettre en œuvre avec succès la Résolution du 11e Congrès national du Parti pour construire le Laos indépendant, démocratique, unifié et prospère, conformément aux objectifs socialistes.

L’État et le Parti communiste vietnamien s’engagent à coopérer avec le Laos dans divers domaines, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la sécurité de la région et du monde entier, a-t-il affirmé.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé un message de félicitations à Thongloun Sisoulith, membre du Bureau Politique, Premier ministre lao qui a été élu secrétaire général du Comité central du PPRL.



La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a félicité le camarade Pany Yathotu, la présidente de l'Assemblée nationale, pour avoir été élu membre du Bureau Politique.



Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Tran Quoc Vuong a félicité le camarade Bunthong Chitmani qui a été élu permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL du 11e mandat.



Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a adressé un message de féliciations au camarade Saleumsay Kommasith qui é été élu au Bureau Politique.



Le président de la Commission central des Affaires étrangères du Parti, Hoang Binh Quan, a félicité le camarade Sounthone Sayachak, pour avoir été élu au poste de secrétaire du Comité central du PPRL du 11e mandat. -VNA