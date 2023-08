Le président du Parlement de Singapour Seah Kian Peng. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a adressé le 3 août ses félicitations à Seah Kian Peng à l'occasion de son élection au poste de président du Parlement de Singapour.



Dans sa lettre de félicitations, Vuong Dinh Hue a émis son souhait de travailler en étroite collaboration avec Seah Kian Peng pour renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique Vietnam - Singapour, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement de la région Asie-Pacifique et du monde.



A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a invité le président du Parlement de Singapour à envoyer une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’Union interparlementaire (UIP), organisée par l’organe législatif vietnamien à Hanoï du 14 au 17 septembre 2023. -VNA