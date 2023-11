Dans l'après-midi du 20 novembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre roumain de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme, Ștefan-Radu Oprea, en visite de travail et participation à la 17e réunion du Comité mixte de coopération économique Vietnam-Roumanie.

Le Vietnam a soutenu et s’est engagé à renforcer la coopération avec l’OIM pour mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), a déclaré l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève.