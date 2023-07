M. Wan Muhammad Nor Matha. Photo : CNA

Hanoï, 13 juillet (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a envoyé, le 13 juillet, un message de félicitations à Wan Muhammad Nor Matha à l'occasion de sa nomination par le roi de Thaïlande à la présidence de l'Assemblée nationale de Thaïlande.Dans le message, le président Vuong Dinh Hue s'est réjoui du renforcement constant de l'amitié entre le Vietnam et la Thaïlande en général et de la coopération entre les deux législatures en particulier.Il a déclaré qu'il souhaitait coopérer étroitement avec Wan Muhamad Noor Matha pour promouvoir davantage la coopération entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande dans l'intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la communauté de l'ASEAN ainsi que de la région Asie-Pacifique et du monde dans son ensemble.- VNA