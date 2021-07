Le pianiste Nguyen Viet Trung. Photo: quehuongonline.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a adressé une lettre de félicitations à Nguyen Viet Trung, le seul représentant du Vietnam à la finale du 18e Concours international de piano Frédéric Chopin, prévue du 2 au 23 octobre prochain à Varsovie, en Pologne.

Dans son message, Pham Quang Hieu, également président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, s’est déclaré convaincu que dans le temps à venir, avec son talent musical, Nguyen Viet Trung obtiendrait beaucoup de succès dans la finale de ce concours, et deviendrait l'un des excellents artistes du Vietnam, contribuant à présenter les identités culturelles vietnamiennes à des amis internationaux.

Né à Hanoï en 1996, Nguyen Viet Trung, surnommé «le garçon d’or» et «le petit surdoué», a participé à de nombreux concours nationaux et internationaux depuis qu’il a 8 ans. Il est récipiendaire de nombreux prix prestigieux, dont le premier prix d’Emmy Alberg en 2015, le deuxième prix (sans premier prix) de Zyrardow en 2006, le premier prix et le Golden Note pour le meilleur interprète de Mozart lors du Festival international de Glubczyce en 2007, le deuxième prix du Concours international de Chopin réservé aux jeunes talents 2010, le deuxième prix du Concours Rotaract-Rotary 2013, le Grand prix national de Cracow en 2014, etc.

Sur les 500 participants au Concours international de piano Frédéric Chopin, il fait partie des 151 sélectionnés par le Comité d'organisation pour se produire en direct lors de l'épreuve préliminaire et fait partie de leur liste de 87 finalistes.

Organisé pour la première fois en 1927, ce concours de piano a lieu tous les cinq ans pour les personnes âgées de 16 à 30 ans et attire un grand nombre de pianistes du monde entier. En 1980, le pianiste vietnamien Dang Thai Son a été le premier Asiatique à remporter ce concours. -VNA