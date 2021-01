Hanoï (VNA) - Le Vietnam fait face actuellement à un vieillissement accéléré de sa population. Faciliter l’accès des seniors à l’emploi est un enjeu majeur.

Les seniors constituent une source de savoir-faire précieuse qui font d’eux des « bibliothèques vivantes » dans plusieurs domaines de la vie. Photo d'illustration: phapluatxahoi.vn

"J’ai 65 ans. Je suis à la retraite depuis longtemps. Je suis en bonne santé et je conduis maintenant une moto-taxi. Ce travail est assez simple pour moi car je connais parfaitement les rues de la capitale".

"Je n’avais pas envie de rester à la maison en retraite. Un ami m’a trouvé du travail comme gardien de voitures".

Nguyên Van Hung et Trân Huy Nam, habitent à Hanoi, respectivement dans les quartiers de Hai Bà Trung et de Hoàn Kiêm. Ils sont retraités, sont en bonne santé et continuent de travailler pour aider leur famille.

Depuis quelques années, le taux d’activité des seniors est en hausse. Selon le rapport 2020 sur l’adaptation au vieillissement de sa population du Département de Protection sociale, relevant du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, et une étude menée de juin à août 2020 à Hô Chi Minh-ville, Nghê An et Hai Duong, entre 40 et 45% des retraités continuent de travailler et des milliers d’entre eux évoluent dans la recherche scientifique, l’enseignement ou encore la culture.

Les conditions de vie s’améliorant au Vietnam, les retraités sont de plus en plus nombreux à vouloir continuer de travailler et de participer au développement de la société. La poursuite d’une activité professionnelle participe à leur bonheur et leur permet de conserver leur indépendance. Dans le milieu rural, beaucoup de personnes âgées ne bénéficient pas de pension de retraite et doivent continuer de travailler pour subvenir à leurs besoins. Nguyên Huu Hai, vice-président de l’Association de l’éducation professionnelle et travailleur social indique :

« Le taux de pauvreté chez les personnes âgées reste élevé au Vietnam, environ 8%. Ce taux est deux fois plus élevé que celui fixé récemment par le gouvernement dans les nouvelles normes de pauvreté. Au Vietnam, 70% des personnes âgées sont dépendantes de leurs enfants. Dans le milieu rural, le taux d’activité des personnes âgées est en hausse. 50% d’entre elles sont encore actives. Le pays compte 6 millions de retraités ayant une pension et 3 millions bénéficient d’une allocation chômage de 270.000 dongs par mois (près de 10 euros). »

Les difficultés rencontrées par les seniors sur le marché du travail sont préoccupantes notamment dans le contexte où le Vietnam est entré dans la période de vieillissement de la population, estime Nguyên Lê Minh, expert en économie du travail. Selon lui, il faut favoriser leur retour et leur maintien à l’emploi et promouvoir leur expérience.

Nguyên Lê Minh, expert en économie du travail. Photo: dangcongsan.vn

« Il faut encourager les personnes âgées à continuer de travailler dans leurs domaines de compétences. La Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne (VCCI) et l’Association des petites et moyennes entreprises devraient étudier et prendre des mesures adéquates pour aider les personnes âgées à trouver des emplois appropriés à leur état de santé. »

Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales réfléchit aux moyens d’accroître le taux d’emploi des seniors, et travaille avec les ministères et secteurs concernés pour appliquer efficacement la loi sur les personnes âgées. La création d’agences ou de salons de l’emploi pour les aider à rencontrer directement les employeurs est une piste à explorer. Nguyên Hoà Binh, vice-président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, fait savoir :

« Nous proposerons de modifier certains dispositifs concernant les personnes âgées et les seniors pour permettre au pays de s’adapter au vieillissement de sa population. La priorité est de renforcer les soins et l’assistance aux personnes âgées en difficulté. »

Les seniors constituent une source de savoir-faire précieuse qui font d’eux des « bibliothèques vivantes » dans plusieurs domaines de la vie. Ils jouent un rôle important dans l’œuvre d’édification et du développement socio-économique de la nation. -VOV/VNA