Photo : VOV

Hanoi (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân a reçu le 2 août à Hanoi une délégation de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam.

Lors de la réception, Trân Thanh Mân a félicité le Conseil d’administration du Comité central de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam qui vient d’organiser avec succès son 3e Congrès, mandat 2019-2024 qui a approuvé sa charte (amendée) et élu 15 personnes à ce conseil.

Trân Thanh Mân a tenu en haute estime les activités des dignitaires, des fidèles de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam dans les mouvements d’émulation patriotique et ceux initiés par le Front de la Patrie du Vietnam, notamment dans la protection de l’environnement, la résilience au changement climatique, les soins de santé de la population. Il a affirmé que le Parti, l’Etat et le Front de la Patrie appréciaient toujours les contributions de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân a demandé aux dignitaires et aux fidèles de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam de continuer de bien appliquer la loi sur les croyances et les religions ainsi que les politiques du Parti et de l’Etat, d’être en écho aux mouvements d’émulation patriotiques, et à ceux initiés par le Front de la Patrie du Vietnam, de valoriser ses atouts dans les activités philanthropiques, d’éducation… pour bien accomplir sa devise « Etudier pour bien pratiquer ».

En plus, le Front de la Patrie du Vietnam va coordonner avec les organes de l’Etat pour réviser, réajuster et compléter des documents juridiques afin favoriser au maximum la participation des religions en général et de l’Eglise Tinh do cu sy Phat hoi du Vietnam en particulier à l’édification, au développement et à la protection du pays. -VNA