Photo : internet

Hanoï (VNA)- Le Premier ministre vient de promulguer un plan directeur sur l’amélioration de la productivité basée sur les sciences, les technologies et l'innovation pour la période 2021-2030.

L’objectif est de faire de la productivité un moteur important de croissance dans tous les secteurs, grâce à l’application de nouvelles avancées scientifiques et technologiques, de systèmes de gestion et d’outils d'amélioration de la productivité, associée à la recherche, à la formation des ressources humaines, conformément aux tendances de la quatrième révolution industrielle.

D'ici 2030, les activités mises en œuvre dans le cadre du plan contribueront à la réalisation de l'objectif d'augmentation de la productivité du travail de plus de 7,5% par an en moyenne. Plus d’une trentaine de provinces et villes du ressort central finaliseront et mettront en œuvre des plans détaillés. En plus, au moins 500 PME implantées dans les villes et provinces du ressort central élaboreront et mettront en œuvre des projets pilotes sur l'amélioration de la productivité. Au moins 20 universités et établissements de formation professionnelle créeront des clubs d'amélioration de la productivité pour les étudiants.

Les ministères, les autres organes et les localités amélioreront les mécanismes et politiques afin d’augmenter la productivité sur la base des sciences et technologies et de l'innovation; multiplieront les travaux de recherche, les activités de consultation, de formation ; promouvront l'application de systèmes de gestion, de modèles et d'outils pour améliorer la productivité des entreprises; renforceront la communication sur la productivité...

En outre, le plan demande d’élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation et de promotion de la productivité, des programmes d'orientation professionnelle dans un certain nombre d'universités et d'établissements d'enseignement professionnel; de former et développer un réseau d'organisations soutenant les activités liées à la productivité dans les ministères, les autres organes et les localités; d’organiser des activités de coopération entre organisations, particuliers et entreprises fournissant des solutions technologiques et informatiques pour participer aux projets pilotes d'amélioration de la productivité dans des domaines spécifiques... -VNA