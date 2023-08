VinFast expose des véhicules électriques devant le siège du Nasdaq à Times Square, New York (États-Unis). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Si de nombreux produits de marque vietnamienne sont progressivement présents sur le marché mondial, de nombreux autres de qualité restent inconnus des consommateurs. Comment faire pour que les produits vietnamiens aient plus de visibilité et soient plus compétitifs sur la scène commerciale internationale?



De nombreuses marques déjà exportées



La société vietnamienne VinFast a fêté le 15 août son entrée en bourse et le début de la négociation de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo « VFS », avec une valeur de capitaux propres dépassant les 23 milliards de dollars, devenant la plus grande société vietnamienne cotée sur le marché boursier américain en termes de capitalisation boursière. Auparavant, le 28 juillet 2023, VinFast a débuté les travaux d'une usine de voitures électriques aux États-Unis.

Du 17 au 20 août, la sixième Semaine des produits vietnamiens a été organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec Central Retail Group en Thaïlande. Cent entreprises vietnamiennes y ont exposé des produits tels que sauce de poisson, riz, fruits transformés, noix de cajou, noix de macadamia, nids d'oiseaux, articles artisanaux, etc. En fait, de nombreuses marques vietnamiennes sont exportées via la chaîne de supermarchés Central Retail Group comme King Coffee, Mr. Viet, Trung Nguyen, Real Bean Coffee (café), Acecook (nouilles instantanées), Vifon (soupe de nouilles instantanée), Chinsufoods (sauce du soja), Daiviet (bouillie instantanée), Viet Pepper (poivre)...

La marque de café vietnamienne King Coffee au réseau Costco Wholesale, la plus grande chaîne d'approvisionnement en gros aux États-Unis. Photo : VNA





Fin mai, la marque de café vietnamienne King Coffee a réussi à pénétrer le réseau Costco Wholesale, la plus grande chaîne d'approvisionnement en gros aux États-Unis, et compte s'implanter dans la plupart des États américains. Lancé aux États-Unis en 2016, King Coffee s'est étendu à plus de 60 pays et territoires, dont la Chine, le Japon, la Russie, Singapour, la République de Corée...



Besoin de stratégies et à long terme



Grâce au taux de croissance impressionnant des exportations, le Vietnam a rejoint le groupe des 20 principaux pays commerçants du monde. Cependant, en réalité, de nombreux groupes de produits vietnamiens sont exportés sous le nom d’autres pays ou d’autres marques non vietnamiennes.



Selon les experts, l’édification d’une marque nationale est plus urgente que jamais alors que de nombreuses portes du marché mondial s’ouvrent grâce aux accords de libre-échange. L’édification d'une marque est une solution à long terme donnant aux produits vietnamiens une plus grande visibilité et leur permettant de conquérir des parts de marché.

Selon Paul Le, vice-président de Central Retail Group au Vietnam, la marque doit être facile à lire et à mémoriser. Les produits doivent être adaptés aux goûts des consommateurs et aux normes de chaque marché. En particulier, il faut accorder de l'importance à la tendance à la consommation verte, qui est à la hausse.



La directrice adjointe du Centre de soutien aux exportations du Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Thi Thu Thuy, a annoncé que son ministère avait mis en œuvre le Programme de marque nationale jusqu'en 2030 afin de construire et promouvoir les marques, les labels commerciaux, les indications géographiques et les appellations d'origine des produits vietnamiens sur les marchés nationaux et étrangers. -VNA