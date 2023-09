Panorama de la conférence de haut niveau Vietnam-États-Unis sur l' investissement et l'innovation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement s'engage à accompagner les ministères, secteurs et localités pour créer des conditions favorables aux entreprises américaines et vietnamiennes souhaitant mener des affaires, contribuant ainsi à créer des valeurs durables et à apporter la prospérité aux deux nations, a souligné son ministre Nguyen Chi Dung.

Lors de la conférence de haut niveau Vietnam-États-Unis sur l'investissement et l'innovation, tenu à Hanoï le 11 septembre, le ministre Nguyen Chi Dung a déclaré que l'orientation du Vietnam était d'attirer des investissements sélectifs axés sur le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire et de l'économie du savoir.

Ainsi, les projets prioritaires incluent les technologies de pointe, l'électronique, les semi-conducteurs, l'innovation, les énergies renouvelables, la nouvelle énergie (hydrogène), les centres financiers, les services commerciaux modernes, la recherche et le développement... Ce sont également des domaines où les États-Unis disposent d'un énorme potentiel et d'atouts.

Profitant de cette occasion, le ministre Nguyen Chi Dung a proposé aux entreprises américaines de continuer à augmenter leurs investissements au Vietnam et à y étendre leurs activités, ce qui soutiendra les entreprises vietnamiennes dans leur participation aux chaînes de valeur.

Il a également proposé aux conglomérats, établissements financiers et fonds d'investissement américains de soutenir la fourniture de crédit et de financements verts préférentiels dans des domaines écologiques tels que les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. De plus, il a appelé à soutenir la construction et le développement de centres financiers d'envergure régionale et internationale au Vietnam, ainsi qu'à promouvoir les activités de coopération commerciale bilatérale.

Le ministre Nguyen Chi Dung a suggéré aux entreprises vietnamiennes d'acquérir des expériences, d'appliquer les technologies, d'améliorer leurs capacités de gestion et d'accumuler des capitaux pour élever leur niveau afin de pouvoir participer aux chaînes de valeur mondiales.

La Conférence de haut niveau Vietnam-États-Unis sur l'investissement et l'innovation, avec la participation de 14 entreprises exemplaires des États-Unis et du Vietnam, était un événement important dans le cadre de la première visite d'État au Vietnam du président américain Joe Biden. -VNA