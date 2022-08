Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les compagnies opérant dans l’exploitation de gaz et de pétrole proposent au gouvernement de créer un cadre juridique pour les aider à avoir le droit de prendre de manière proactive des décisions opportunes, flexibles et adaptées au marché.

Actuellement, les impacts de la crise mondiale de l'énergie, notamment les problèmes d'approvisionnement, les fluctuations de prix... ont fortement affecté la demande de consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel liquéfié (GNL). Par conséquent, les activités de commercialisation du GPL du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam) ainsi que de ses unités membres dans les années à venir continueront d'être affectées par de nombreux facteurs.

Hoang Viet Dung, directeur adjoint de la Compagnie du gaz, un membre de la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PV GAS), a déclaré que dans le domaine du GNL, PV GAS devrait commencer à développer des activités commerciales à partir de la fin de 2022 après avoir terminé le projet de stockage de GNL Thi Vai.

Actuellement, il est nécessaire de compléter les mécanismes et politiques pour s'assurer que la gestion des activités GNL est adaptée à la situation réelle.

Le directeur général adjoint de PVN, Le Xuan Huyen, a demandé aux entreprises de production et de commercialisation de GPL de définir clairement les orientations et stratégies à long terme, dont la construction d'une chaîne de liens synchrones comprenant l'approvisionnement, le transport, le stockage et le commerce de gros et de détail.-VNA