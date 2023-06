Les enfants français aux jeux folkloriques vietnamiens. Photo: Carré international

Hanoï (VNA) - L'événement Toucher Arts s'est déroulé ce week-end au Carré international dans la ville française de Saint-Herblain. L'événement vise à promouvoir la culture vietnamienne auprès du public français.

Toucher Arts est un événement important dans le cadre du projet du même nom, qui comprend une série de séminaires, de concerts, d'expositions et de workshop sur la culture vietnamienne dans des écoles dans de nombreuses villes en France, en réponse au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et au 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France

L'événement était conjointement organisé par l'Association Art Space, l'Association Vietnam Bretagne Sud et l'Association APPEL Lorient, avec la participation de 25 étudiants vietnamiens, étudiants d’origine vietnamienne venus des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie et de France.

Un grand nombre de Français sont venus admirer l'exposition de peinture intitulée "Connexions", ainsi que participer à des foires intéressantes pour découvrir la culture vietnamienne. En particulier, le maire adjoint de Saint-Herblain, Driss Saïd, a également assisté à cet événement.

Exposition "Connections". Photo: VNA

L'exposition a présenté une collection de centaines de peintures d'enfants vietnamiens et d'enfants de près de 20 pays à travers le monde, envoyées en réponse au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-France et une collection de photos sur l’ancienne ville de Hoi An de la jeune artiste Thao Nguyen. Toutes les peintures soumises à l'exposition sont présentées sur le site www.toucherarts.com. Parmi celles-ci, 200 peintures ont été sélectionnées pour être exposées lors de l'exposition au Carré international.

Auparavant, du 19 au 23 juin, dans le cadre du projet Toucher Arts, des foires de culture vietnamienne ont été également organisé dans trois écoles primaires et un lycée dans les villes de Nantes et de Saint-Herblain. Les élèves français pouvaient découvrir de nombreux jeux folkloriques vietnamiens tels que la danse des stalles, la danse du lion ou des activités culturelles telles que la calligraphie, la réalisation de l'estampe Dong Ho...

Les activités du projet Toucher Arts contribuent non seulement à diffuser la culture vietnamienne dans le monde, mais aussi à collecter des fonds pour aider les enfants défavorisés et handicapés au Vietnam.-VNA