Binh Thuan (VNA) - L’exposition intitulée "Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" a ouvert ses portes le 30 septembre dans la province centrale de Binh Thuan.



L’événement expose 95 cartes et 4 atlas sélectionnés parmi plus 260 cartes et atlas relatifs à la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly). Ces documents sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels, rejetant les argumentations de la Chine qui déforment l'histoire et ses revendications irraisonnables de souveraineté sur ces archipels, et d’autres régions maritimes et îles en Mer Orientale.

L’exposition présente également au public des documents publiés depuis l'époque féodale du XVIIe au XXe siècles affirmant les processus de délimitation, de mise en œuvre et de protection de souveraineté territoriale du Vietnam de manière continue sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa.

Des photos documentaires sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa datant de la période coloniale, des images sur des sites et la vie quotidienne des soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa, des ouvrages de recherche de chercheurs vietnamiens et étrangers sont également présentés lors de cette exposition.

La mer et les îles sont une partie sacrée inséparable de la Patrie et joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Face aux évolutions complexes en Mer Orientale, le Parti et l’Etat du Vietnam affirment toujours le point de vue et la position conséquente concernant la souveraineté nationale sur les deux archipels de Hoàng Sa et Truong Sa et d’autres régions maritimes, d’autres zones économiques exclusives, du plateau continental selon le droit international, a déclaré Duong Tu, vice-directeur du Service de l’information et de la communication de la province de Binh Thuan.

Clôture le 3 octobre. -VNA