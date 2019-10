Des professeurs et élèves du lycée Nguyen Dinh Chieu contemplent des photos lors de l'exposition sur Hoang Sa et de Truong Sa. Photo: baodongkhoi.vn Des professeurs et élèves du lycée Nguyen Dinh Chieu contemplent des photos lors de l'exposition sur Hoang Sa et de Truong Sa. Photo: baodongkhoi.vn

Ben Tre (VNA) - L’exposition numérique "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" se tient du 21 au 23 octobre dans trois lycées à la province de Ben Tre (Sud) que sont Nguyen Dinh Chieu, Phan Van Tri et Chau Thanh.

La manifestation vise à sensibiliser la population, notamment les jeunes, à la responsabilité de défense de la souveraineté maritime et insulaire.

Organisée par le ministère de l’Information et de la Communication en coopération avec le Service provincial de l’Éducation et de la Formation, l’événement expose des cartes et atlas sélectionnés relatifs à la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly). Ces documents sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels.

L’exposition présente également au public des documents publiés depuis l'époque féodale du XVIIe au XXe siècles affirmant les processus de délimitation, de mise en œuvre et de protection de souveraineté territoriale du Vietnam de manière continue sur les archipels de Hoang Sa et Truong Sa, ainsi que des images de la nature et de l'homme du pays. –VNA