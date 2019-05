Hanoi, 8 mai (VNA) - Une exposition photographique intitulée "L’Oncle Hô avec le peuple multiethnique du Tay Bac" a ouvert ses portes le 5 mai à la Place Tay Bac dans la ville de Son La, province éponyme (Nord).



Photo: NDEL

Cet évènement est organisé par le Comité populaire de la province en coordination avec le Comité de gestion de la Zone des vestiges du Président Hô Chi Minh.



Cette exposition présente 350 clichés et documents, autour de trois sujets principaux : “La vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh ”, “L’Oncle Hô avec Son La – Tay Bac" et “Les réalisations de ces 60 dernières années du Parti, de l'armée et du peuple de Son La".



Cette exposition d’envergure, aidera les visiteurs à comprendre le statut, la carrière, les mérites du Président Hô Chi Minh pour la nation et le pays.



L'exposition offre également un panorama de l'économie, de la culture, de la société, de la défense, de la sécurité de la localité. Elle contribuera à l’éducation à la tradition historique de la nation, à la promotion du patriotisme, à susciter la créativité des autorités, syndicats, responsables, membres du parti, des soldats et des habitants de la province. - CPV/VNA