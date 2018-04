Hanoï (VNA) - L’année 2018 marque le 60e anniversaire de la BD mondialement connue : "Les Schtroumpfs". Afin de célébrer cet événement, une exposition vient de s’ouvrir ce matin, 26 avril, à la Citadelle impériale de Thang Long, en présence de nombreux amateurs de la BD belge.

La déléguée générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Anne Lange, lors de l'ouverture de l'exposition Les Schtroumpfs tenue le 26 avril.



L’exposition, intitulée Les Schtroumpfs, s’inscrit dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel. Elle vise à rendre hommage à un des fleurons de la culture belge, la BD, et surtout à l’un de ses plus célèbres représentants: Peyo.



Dans son discours inaugural, Anne Lange, déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï, a mis l’accent sur les valeurs de ce patrimoine qu’est la BD, et de cette œuvre mondialement connue qu’est Les Schtroumpfs en particulier. "La BD en Belgique est un véritable art. La plupart des bédéistes francophones sont d’origine belge. C’est avec beaucoup de fierté que nous présentons aujourd’hui un de nos grands bédéistes: Peyo", a souligné Mme Lange.



Présent au vernissage, Nguyên Van Suu, membre du Comité central du parti communiste du Vietnam, vice-président permanent du Comité populaire de la capitale, a apprécié cette exposition, considéré comme "le fruit de la coopération étroite entre la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam et le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long, dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. La BD est un des joyaux du patrimoine culturel de Wallonie-Bruxelles. Elle est ici mise en valeur au cœur de la Citadelle de Hanoï, site patrimonial d’exception, ce qui témoigne des bonnes relations entre les deux pays", a ajouté le vice-président.

L'exposition présente au public vietnamien un espace exceptionnel dédié aux Schtroumpfs et aux hilarantes histoires autour de ces lutins bleus.



Un espace didactique et ludique pour tous les amateurs de BD



"Cette exposition est à la fois didactique et ludique. Elle va permettre aux familles, aux enfants de découvrir un de nos grands dessinateurs et tous les personnages qui ont été créés durant sa vie, dont les Schtroumpfs", a affirmé Mme la Déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï, avant de présenter au public cet espace exceptionnel dédié aux Schtroumpfs et aux hilarantes histoires autour de ces lutins bleus.



La plupart des visiteurs lors du premier jour de l’exposition étaient des élèves de l’école primaire Nguyên Tri Phuong, qui n’ont pas caché leur curiosité devant les livres et vidéos.

Un atelier de dessin sur place dédié aux enfants lors de l'ouverture de l'exposition.



Les enfants ont pu participer à un atelier de dessin sur place, afin de colorier ou reproduire des Schtroumpfs. "J’aime beaucoup ! J’ai lu cette BD et les personnages sont très sympathiques. Aujourd’hui, on a pu apprendre à dessiner les Schtroumpfs. C’est vraiment intéressant", a confié Bùi Thu Ngân, de l’école Nguyên Tri Phuong.



Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’opération réalisée par Wallonie-Bruxelles International avec la collaboration d'IMPS The Smurfs Brussels, à l’occasion du 60e anniversaire des Schtroumpfs. Elle est ouverte au public jusqu’à fin mai. -CVN/VNA