Lors de la cérémonie inaugurale de l'exposition. Photo : VNA

Cao Bang (VNA) - L'exposition "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" s'est ouverte le 9 juillet au bourg de Nuoc Hai, district de Hoa An, province de Cao Bang (Nord).

Organisée par le Service provincial de l'information et de la communication en collaboration avec le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'exposition présente plus de 300 photos et 80 cartes et documents dont ceux sur Truong Sa et Hoang Sa à l'époque coloniale française prouvant la souveraineté vietnamienne de longue date sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

L'événement présente également des images sur la communauté de l’ASEAN, ses ethnies, ses religions... .

L’exposition se clôtura le 10 juillet.-VNA