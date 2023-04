Lors de l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vernissage d’une exposition de photos intitulée «Hanoï, prémices d’une ville occidentale en Asie du Sud-Est» a eu lieu le 15 avril dans l’ancienne villa au 49 rue Tran Hung Dao dans la capitale vietnamienne.



L’événement est organisé par le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï, en collaboration avec l'Agence régionale de coopération internationale de Paris au Vietnam (PRX-Vietnam), à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Il vise également à saluer les 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne à Hanoï.



L'exposition présente 30 photographies en couleur prises par Leson Busy entre 1915 et 1921. Il s’agit de premières photographies en couleur de Hanoï, montrant les prémices d'une ville à l'occidentale, où les traditions côtoyaient des éléments importés de France.



L'exposition photo se poursuit jusqu’au 22 avril dans l’ancienne villa au 49 rue Tran Hung Dao, qui est la première villa française à être restaurée par la ville de Hanoï avec un appui technique de la région Ile-de-France.-VNA