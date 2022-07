Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inauguré le 24 juillet l'exposition "75 ans en hommage aux personnes méritantes" au Centre d'exposition d'art et de culture du Vietnam, n°2, Hoa Lu, à Hanoï à l'occasion du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet 1947).

Avec plusieurs espaces d’exposition thématique, l’exposition met en valeur et rend hommage aux héros morts pour la Patrie, aux soldats blessés et aux personnes méritantes à la révolution.

Lors de l'exposition. Photo : VNA

Une variété d'activités se déroulent dans le cadre de l'événement, y compris une exposition thématique avec près de 100 documents et images exposés, soulignant l'attention du président Ho Chi Minh et des dirigeants du Parti et de l'État envers les invalides de guerre, les martyrs et le peuple. avec des services méritoires à la cause révolutionnaire.

Des livres, des œuvres culturelles et artistiques sur le thème des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, des familles révolutionnaires et des personnes ayant rendu des services méritoires sont également présentés à l'exposition.

Il présente 22 peintures de mères héroïques vietnamiennes par l'artiste Dang Ai Viêt et 75 affiches d'artistes qui ont participé à un concours d'affiches pour commémorer le 75e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la Patrie.



L'exposition dure jusqu'au 27 juillet.- VNA