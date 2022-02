Paris, 17 février (VNA) - En l’honneur de l’arrivée du nouveau Printemps, le Centre culturel du Vietnam en France, a coopéré conjointement avec l'Association Aurore - Ánh Sáng et la ville d'Arcueil pour organiser, jusqu'au 17 février, une exposition sur les patrimoines culturels et les instruments de musique traditionnels du Vietnam.

Photo : VNA



La baie d'Ha Long, le parc Phong Nha Ke Bang, la réserve de biosphère de Kon Ha Nung, la cour royale de Huê, le bài choi d’Hôi An (un art combinant chant folklorique et jeu de cartes), le ca trù (chant des courtisanes du Nord)… toutes ces belles photos ont fait une nouvelle figure pour le Centre Marius Sidobre à la mairie de la ville d'Arcueil, province du Val-de-Marne. À part ces photos qui illustrent les patrimoines culturels matériels et immatériels du Vietnam reconnus par l'UNESCO, des costumes traditionnels bien colorés et des instruments de musique ethniques typiques du Vietnam y sont également exposés.



Organisée pour la première fois dans la ville d'Arcueil, l'exposition invite non seulement les visiteurs à effectuer un voyage photographique à travers les régions patrimoniales, mais leur permet également d'admirer les costumes traditionnels et instruments de musique folkloriques des ethnies, aidant les visiteurs à découvrir une partie de la richesse de la culture vietnamienne. De plus, le vernissage a été remarqué par un programme artistique interprété par des artistes vietnamiens et français avec ces instruments folkloriques. La baie d'Ha Long, le parc Phong Nha Ke Bang, la réserve de biosphère de Kon Ha Nung, la cour royale de Huê, le bài choi d’Hôi An (un art combinant chant folklorique et jeu de cartes), le ca trù (chant des courtisanes du Nord)… toutes ces belles photos ont fait une nouvelle figure pour le Centre Marius Sidobre à la mairie de la ville d'Arcueil, province du Val-de-Marne. À part ces photos qui illustrent les patrimoines culturels matériels et immatériels du Vietnam reconnus par l'UNESCO, des costumes traditionnels bien colorés et des instruments de musique ethniques typiques du Vietnam y sont également exposés.Organisée pour la première fois dans la ville d'Arcueil, l'exposition invite non seulement les visiteurs à effectuer un voyage photographique à travers les régions patrimoniales, mais leur permet également d'admirer les costumes traditionnels et instruments de musique folkloriques des ethnies, aidant les visiteurs à découvrir une partie de la richesse de la culture vietnamienne. De plus, le vernissage a été remarqué par un programme artistique interprété par des artistes vietnamiens et français avec ces instruments folkloriques.

Photo : VNA



Selon Mme Trân Thu Dung, présidente de l'association Aurore - Ánh Sáng, l'événement a attiré beaucoup d'attention des amis français, les aidant à mieux comprendre la culture du Vietnam. M. Gérard Moiser, secrétaire général de ladite association, a déclaré que l'exposition avait laissé une très belle impression sur les photos, les tableaux, mais aussi la musique. La manifestation contribue aussi à renforcer les échanges culturels entre le Vietnam et la France.



"On a été très émerveillé, parce que c’est une occasion d’entendre tout et voir tout le monde. Avec cette présentation et cette exposition, on croit aller au Vietnam, sans avoir besoin de prendre l’avion. Cette exposition permet de partager la culture, de voyager et de découvrir autres choses", a partagé Mme Damarys Marchand, présidente-fondatrice de la Fédération IFAFE (Initiatives des femmes africaines de France et d’Europe). Quant à lui, le président du Centre culturel d'Arcueil, Roger Bessière, a précisé que ce n'est pas la première manifestation organisée par des amis vietnamiens dans cette ville. Depuis dix ans, ils organisent de nombreux événements et créent toujours de "surprises". "C’est une petite partie du patrimoine d'Arcueil", a-t-il estimé en affirmant que les habitants attendent toujours leurs activités chaque année. Selon Mme Trân Thu Dung, présidente de l'association Aurore - Ánh Sáng, l'événement a attiré beaucoup d'attention des amis français, les aidant à mieux comprendre la culture du Vietnam. M. Gérard Moiser, secrétaire général de ladite association, a déclaré que l'exposition avait laissé une très belle impression sur les photos, les tableaux, mais aussi la musique. La manifestation contribue aussi à renforcer les échanges culturels entre le Vietnam et la France."On a été très émerveillé, parce que c’est une occasion d’entendre tout et voir tout le monde. Avec cette présentation et cette exposition, on croit aller au Vietnam, sans avoir besoin de prendre l’avion. Cette exposition permet de partager la culture, de voyager et de découvrir autres choses", a partagé Mme Damarys Marchand, présidente-fondatrice de la Fédération IFAFE (Initiatives des femmes africaines de France et d’Europe). Quant à lui, le président du Centre culturel d'Arcueil, Roger Bessière, a précisé que ce n'est pas la première manifestation organisée par des amis vietnamiens dans cette ville. Depuis dix ans, ils organisent de nombreux événements et créent toujours de "surprises". "C’est une petite partie du patrimoine d'Arcueil", a-t-il estimé en affirmant que les habitants attendent toujours leurs activités chaque année.

Un visiteur admire les instruments de musique folkloriques des ethnies du Vietnam. Photo : VNA

Selon Nghiêm Xuân Dông, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, 2023 sera l'année où le Vietnam et la France célébreront leur cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques et leurs dix ans de partenariat stratégique. Le centre prévoit de se coordonner avec les localités en France pour organiser des activités plus vastes et plus diversifiées en l’honneur de ces événements.



Le Vietnam a une culture très diversifiée et riche, avec 54 groupes ethniques vivant ensemble. La présentation au monde des patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus par l'UNESCO, les costumes traditionnels ainsi que les instruments de musique folkloriques du Vietnam aideront les amis français à mieux comprendre les particularités culturelles d'un pays lointain, mais très proche en termes de culture et d'histoire. - VNA Selon Nghiêm Xuân Dông, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, 2023 sera l'année où le Vietnam et la France célébreront leur cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques et leurs dix ans de partenariat stratégique. Le centre prévoit de se coordonner avec les localités en France pour organiser des activités plus vastes et plus diversifiées en l’honneur de ces événements.Le Vietnam a une culture très diversifiée et riche, avec 54 groupes ethniques vivant ensemble. La présentation au monde des patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus par l'UNESCO, les costumes traditionnels ainsi que les instruments de musique folkloriques du Vietnam aideront les amis français à mieux comprendre les particularités culturelles d'un pays lointain, mais très proche en termes de culture et d'histoire. - VNA

source