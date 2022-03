Vernissage de l'exposition. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) – Le vernissage d’une exposition présentant des produits typiques du Vietnam et de la République de Corée a eu lieu le 25 mars au Centre des congrès FLC, ville de Sam Son, province de Thanh Hoa (Centre).



Cette exposition comprend 29 stands, dont 12 d’organisations et entreprises sud-coréennes, sept de Thanh Hoa et 10 de Hanoï, Hai Phong, Ninh Binh, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Quang Tri.



Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Thanh Hoa, Nguyen Van Thi, l’exposition est l’un des événements de la Rencontre Thanh Hoa – République de Corée en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – République de Corée.



L’exposition de deux jours vise à promouvoir la coopération entre entreprises des deux pays. -VNA