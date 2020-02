Le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyen Hoang Viet (gauche) présente des photos sur le Vietnam Photo: VietnamPlus

Moscou (VNA) - Une exposition de photos ayant pour thème "Vietnam : nature et homme" s'est ouverte le 27 février en Russie.

L'événement s'inscrit dans le cadre de l'Année croisée d'amitié entre le Vietnam et la Russie et de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Selon le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyen Hoang Viet, à travers les photos sélectionnées par l'Agence vietnamienne d'information (VNA), cette exposition présente aux visiteurs un Vietnam magnifique et pacifique avec ses habitants doux, assidus, créatifs et hospitaliers. En outre, les visiteurs peuvent admirer les réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de Renouveau, de développement socio-économique et son intégration internationale; les jalons importants des relations de coopération et d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.

Rappelant les jalons historiques dans les relations entre les deux pays, le chef adjoint du Bureau de la ville de Vladivostok, Konstantin Loboda a déclaré que cette exposition était une bonne occasion pour les habitants de Vladivostok de mieux comprendre la tradition, les traits spéciaux du pays et de l'homme vietnamiens.

Dans le cadre de l'exposition, sera projetée une série documentaire intitulée "Deux pays, un cœur" réalisée par la Télévision nationale du Vietnam au début de 2020, en l'honneur du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie.

L'exposition durera jusqu'au 1er mars. -VNA