Mexico (VNA) - Une exposition de photos et de livres en l'honneur du 43e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du Vietnam (30 avril) a ouvert ses portes au théâtre de Calderon, dans la ville de Zacatecas, au Mexique.

Cette exposition présente une cinquantaine de photos sur le Vietnam, des livres sur la révolution vietnamienne, le Président Hô Chi Minh et des imprimés de l'Agence vietnamienne d'information.

Le recteur de l'Université autonome de Zacatecas, Antonio Guzman Fernandez, a souligné que cette exposition permettrait à ses étudiants et aux habitants de la ville de mieux comprendre la culture et l'histoire du Vietnam.

Au nom de la communauté des Vietnamiens et des membres du projet de coopération entre l'hôpital central d'acupuncture du Vietnam et l'Université autonome de Zacatecas, le Docteur Hô Quang Minh a souligné la signification importante de la victoire du 30 avril 1975. Il a également rappelé les grandes réalisations obtenues par le Vietnam dans le processus de Renouveau, d'édification et de développement national, sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Clôture le 6 mai. -VNA