Une peinture à l'exposition. Photo: dantri.com.vn

Hanoï (VNA) – Le vernissage de l’exposition « Giấc mơ » (Rêve) du peintre français d’origine vietnamienne Vincent Monluc a eu lieu le 9 janvier à NGÕ Art Gallery, au 21 rue Vo Truong Toan, quartier de Thao Dien, 2e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.



L’exposition présente une centaine d'aquarelles et d'huiles créées ces cinq dernières années. Les peintures décrivent des paysages naturels, des scènes de la vie quotidienne, des portraits de travailleurs dans les trois régions du Vietnam.

Des peintures à l'exposition. Photo: dantri.com.vn



Vincent Monluc est né le 31 octobre 1952 au Vietnam. A 12 ans, il a suivi sa famille pour s'installer en France. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.



Partageant sur le thème de l'exposition "Rêve", Vincent Monluc a dit qu'il réalisait son rêve, son plus grand désir étant de vivre de la peinture, lui qui a exercé de nombreux métiers différents. Bien qu'il ait voyagé et peint dans de nombreux endroits à travers le monde, Vincent Monluc a décidé de s'installer au Vietnam en 2019 pour peindre. Pour lui, le Vietnam apporte toujours de grandes émotions et l'artiste veut explorer et voir le Vietnam à travers la peinture.



Avant « Rêve », Vincent Monluc avait organisé fin 2019 une autre exposition personnelle au Vietnam, dénommée « Home », et trois autres au Luxembourg (2019), en France (2019) et aux Etats-Unis (2015). Il a également participé à de nombreuses expositions dans divers pays.

L’exposition « Rêve » se poursuit jusqu’au 20 janvier.-VNA