Photo : VNA

Londres (VNA) - L'exposition de peintures intitulée ''Des couleurs de la Patrie'' a été inaugurée le 29 mars à la galerie D-Contemporary de Mayfair à Londres, au cœur de Londres, du Royaume Uni Organisée par l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni en collaboration avec la galerie D-Contemporary et Hanoi Art House, l'exposition présente des œuvres des peintres vietnamiens contemporains comme Thanh Chuong, Hoang Duc Dung, Nguyen Minh Son, Phuong Binh, Nguyen Minh Phuong, Duong Sen, Luong Khanh Toan, Dang Phuong Viet, Dinh Cong Dat et Thanh Nguyen.A travers des peintures de laque, soie, à l'huile, les artistes dépeignent la beauté de la vie quotidienne et des paysages naturels du Vietnam ainsi que la compassion et l'amour de la vie.S'exprimant lors de l'événement durant jusqu'au 7 avril, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a espéré que cette expo contribuerait à diffuser l'image d'un Vietnam jeune, dynamique, moderne et développé auprès des amis britanniques.Il s'agit d'une activité dans le cadre du programme des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations étrangères entre le Vietnam et le Royaume-Uni.L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a noté que l'ambassade du Vietnam organisera cette année une série d'événements dans divers domaines pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni, et a exprimé son espoir que les deux pays obtiendront des résultats plus fructueux dans le partenariat stratégique dans tous les domaines en année de l'amitié Vietnam-Royaume-Uni 2023. - VNA