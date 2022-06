La femme peintre Van Duong Thanh remet un cadeau au maire de la ville de Passignano Sandro Pasquali. Photo: VNA

Rome (VNA) - Une exposition de peintures sur le thème "Souvenirs d'enfance" de la femme peintre Van Duong Thanh s'est ouverte le 11 juin dans la ville de Passignano, en Italie.

L'événement s'inscrivait dans le cadre des activités culturelles organisées par l'ambassade du Vietnam en Italie à la veille du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).

Une trentaine de peintures à l'huile et à la laque présentant l'homme et la nature du Vietnam sont exposées. L'artiste peintre Van Duong Thanh qui connaît très bien le pays et la peinture italienne, a également créé des peintures de paysages émouvantes d'Italie tels que montagnes, lacs bleu et architecture médiévale.

Elle a exprimé son honneur d'être invitée par l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung à créer des œuvres pour offrir aux présidents italien, maltais et chypriote.

L'exposition de peintures de Van Duong Thanh est organisée dans les villes de Passignano, d'Assise, du chef-lieu de Pérouse de la région d'Ombrie du 11 au 15 juin. Outre l'Italie, l'artiste exposera également ses peintures à Bucarest (Roumanie) et à Paris (France). -VNA