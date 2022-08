Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une exposition sur la calligraphie et le graffiti" a été inaugurée le 26 août par le Centre des activités culturelles et scientifiques de Van Mieu - Quoc Tu Giam, en collaboration avec l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam.

L'exposition est le résultat d'un projet sur la combinaison de la calligraphie et du graffiti, dans le but de concrétiser l'idée de transformer Van Mieu-Quoc Tu Giam en un espace créatif et une destination familiale pour le public.

Il s’agit également d’une occasion pour ces deux types d'arts de se rapprocher du public, en lui offrant de nouvelles expériences et perspectives.

Photo: VNA

Les auteurs ont apporté à l'exposition 39 œuvres aux thèmes variés, à savoir les relations enseignant-élève, les livres et la culture de la lecture, Van Mieu-Quoc Tu Giam, et les sites connus du Vietnam.

De nombreux jeunes artistes de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville qui travaillent dans le domaine de la calligraphie et du graffiti participent à cette activité.

L'exposition est ouverte jusqu'au 30 septembre.-VNA