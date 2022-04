L’exposition ayant pour thème "Esquisses de la résistance du Sud" a ouvert ses portes mardi 26 avril au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition ayant pour thème "Esquisses de la résistance du Sud" a ouvert ses portes mardi 26 avril au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. Elle durera jusqu’au 8 mai.L’exposition est co-organisée par le Musée des beaux-arts du Vietnam et celui des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Soixante-dix œuvres venues de ce dernier y sont exposées.L'art pour ces peintres, qui sont aussi soldats, est devenu une arme tranchante et efficace pour dépeindre la vie et la bataille de l’armée et du peuple pendant les années de guerre féroce."Ces milliers d’esquisses sont devenues de véritables témoignages de l'histoire, exprimant l'aspiration du peuple vietnamien à la paix, à l’optimisme et à l'héroïsme national", a souligné le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyên Anh Minh.Selon Trân Thanh Binh, directeur du Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, il s’agit d’une bonne occasion pour rendre hommage aux morts pour la Patrie ainsi que d’insuffler à la jeune génération le patriotisme, l’amour pacifique et la fierté nationale.Des œuvres créées sur le champ de batailleCes croquis de guerre comprennent des contenus à la fois simples et grandioses, sans porter sur la brutalité et l'antagonisme de la guerre. Ces œuvres ont été créées sur les champs de bataille du Sud de 1954 à 1975.D’après le comité d’organisation, ces œuvres constituent une source d’archivage historique précieuse et un point d’orgue des beaux-arts modernes du Vietnam.