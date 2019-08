Oeuvre: Réunification du Nord et du Sud. Photo: VOV5



Hanoi (VNA) - L’exposition “Voyage dans les rêves – 50 ans de l’application du Testament du président Hô Chi Minh (1969-2019) a été inaugurée lundi au musée de Hô Chi Minh à Hanoi.



Y sont exposés plus de 250 documents, objets, photos et documentaires retraçant les réalisations du pays au cours des cinquante dernières années.

L’exposition met en lumière quatre périodes du pays: la libération du Sud et la réunification du pays (1965 – 1975), la reconstruction et la défense nationale (1975-1986), la réforme et le développement (1986-1975), l’intégration mondiale (1995-2019).

Dô Van Tru, vice-président, secrétaire général de l’Association des patrimoines culturels du Vietnam: “Cette exposition permet aux visiteurs de connaître les principales réalisations menées par le pays depuis le Testament du président Hô Chi Minh. Il s’agit de la libération du Sud, de la réunification du pays, de l’oeuvre de défense et d’édification nationale. Hô Chi Minh souhaitait faire du Vietnam un pays indépendant, libérer son peuple et donner à chaque Vietnamien le droit au bonheur. Tout le pays oeuvre à réaliser sa volonté.”



Clôture en décembre 2019. -VOV/VNA