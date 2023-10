Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des neuf premiers mois, les exportations de riz ont rapporté 3,66 milliards de dollars, en hausse de 40,4% en glissement annuel, dépassant le record de 3,65 milliards en 2011.Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, entre janvier et septembre 2023, le pays n’a exporté que 6,6 millions de tonnes de riz, contre 7,1 millions de tonnes expédiés en 2011.Ce nouveau record s’explique par le prix du riz à l'exportation qui est demeuré à un haut niveau depuis le début de l’année, atteignant 553 dollars la tonne en moyenne, soit une augmentation de 14% sur un an. Le prix s’est élevé même à 650 dollars la tonne dans quelques moments de l’année.Les Philippines ont été le premier importateur de riz vietnamien entre janvier et août, représentant 40,3% des exportations nationales de riz, suivies par la Chine (13,5%) et l’Indonésie (12,4%).Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation (Vietnam Food Association – VFA), le 4 octobre, le prix du riz à l'exportation du Vietnam est resté élevé. En effet, le prix du riz à 5% brisures du Vietnam a atteint 613 dollars la tonne, contre celui de Thaïlande de 586 dollars et celui du Pakistan de 558 dollars.Tandis que le prix du riz à 25% brisures du Vietnam s’est élevé à 598 dollars la tonne, celui de Thaïlande a atteint 538 dollars et celui du Pakistan, 498 dollars. -VNA