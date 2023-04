Hanoï, 25 avril (VNA) - La forte demande d'exportation de riz associée à la baisse de l'offre a provoqué une flambée des prix sur le marché depuis le début de 2023.

Photo : VNA

Selon le Département général des douanes du Vietnam, le Vietnam a exporté 1,85 million de tonnes de riz d'une valeur de 981,4 millions de dollars au premier trimestre de cette année, en hausse de 23,4 % en quantité et de 34,3 % en valeur d'une année sur l'autre.



Les Philippines ont dépensé plus de 450 millions de dollars pour importer quelque 900.000 tonnes de riz vietnamien au premier trimestre de cette année, et d'autres commandes devraient être passées dans les années à venir.



Ce pays a été le plus grand importateur de riz vietnamien au cours du trimestre, représentant 48,2 % en volume et 45,9 % en valeur, suivi de la Chine, de l'Indonésie, de la Malaisie et du Ghana, a rapporté le Département.

Le prix moyen à l'exportation au cours de la période considérée a été estimé à 531 dollars la tonne, en hausse de 9,2 % d'une année sur l'autre, le plus élevé de la dernière décennie.



La pénurie mondiale de riz, l'une des céréales alimentaires les plus consommées au monde, devrait être la plus importante des deux dernières décennies, selon la société de recherche Fitch Solutions basée à New York.



Elle prévoyait le déficit mondial à 8,7 millions de tonnes en 2022-2023, soit le plus élevé depuis le déficit de 18,6 millions enregistré en 2003-2004.



Les experts disent que les prévisions prévoient un marché dynamique, soulignant des conditions favorables pour les exportations de riz du Vietnam compte tenu de la demande croissante de réserves alimentaires dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques mondiales.



L'Agence pour le commerce extérieur relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a suggéré aux entreprises de surveiller de près le marché et d'évaluer pleinement les opportunités et les risques afin d'élaborer des plans de transaction réussis, de signer des contrats appropriés et d'assurer l'efficacité des exportations.



Ils devraient fournir des mises à jour à l’Association Association alimentaire vietnamienne et au ministère de l’Industrie et du Commerce pour tenir toutes les parties prenantes au courant au Vietnam.- VNA