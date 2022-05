Transformation des pangasius. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le chiffre d'affaires à l'import-export des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des cinq premiers mois de l’année est estimé à environ 41,3 milliards de dollars, en hausse de 8,6% en glissement annuel.

Sur ce chiffre, les exportations sont estimées à 23,2 milliards de dollars, en hausse de 16,8% en rythme annue, et les importations à 18,1 milliards de dollars, en baisse de 0,3%.

Ainsi, le secteur a affiché un excédent commercial de près de 5,1 milliards de dollars, trois fois plus qu'à la même période de l'an dernier.

Rien qu'en mai, les exportations nationales de ces produits se sont chiffrées à plus de 5,1 milliards de dollars, en hausse de 18,1% sur un an et de 3,8% par rapport au mois précédent.

Entre janvier et mai, les produits agricoles principaux ont rapporté plus de 9,4 milliards de dollars (+10,4%) ; les produits sylvicoles principaux, près de 7,7 milliards (+7,6%) ; les produits aquatiques, 4,8 milliards (+46,3%), et les produits d’élevage, 138,9 millions de dollars (-16,2%).

Transformation des produits en bois. Photo: VNA

S’agissant des débouchés, l’Asie a représenté 41,6% des exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en cinq mois, suivie de l’Amérique, 30,4%, de l’Europe, 12%, de l’Océanie, 1,7% et de l’Afrique, 1,5%.

Les Etats-Unis sont demeurés le premier marché de ces produits vietnamiens avec près de 6,5 milliards de dollars, soit 28% des parts de marché. Suivent la Chine avec plus de 4,1 milliards de dollars (17,8% des parts de marché) et le Japon (7%). -VNA