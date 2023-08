Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les exportations de fruits et légumes ont rapporté 3,45 milliards de dollars au Vietnam au cours des huit premiers mois de l'année, soit une hausse de 57,5% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Hoang Trung, la récolte prochaine du durian dans les Hauts Plateaux du Centre contribuera à augmenter la valeur d'exportations de fruits et légumes.



Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des producteurs de fruits et légumes, s'est déclaré convaincu que les exportations devraient atteindre un record de 5 milliards de dollars en 2023.



La Chine est demeurée le plus grand client des fruits et légumes vietnamiens, représentant près de 65% des exportations. En plus du durian déjà très apprécié sur ce marché, le jacquier devrait également connaître une forte croissance sur le marché chinois à mesure que la demande augmentera.



Actuellement, le Vietnam et la Chine accélèrent le processus pour la signature d'un protocole sur l'exportation de noix de coco fraîches.-VNA